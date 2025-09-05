Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh ở TPHCM

Ngày 5/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh nam thanh niên bị người đàn ông hành hung trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 4/9, tại đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi lao vào tấn công nam thanh niên đang ngồi trên xe máy. Khi nam thanh niên xuống xe đi bộ vào lề đường, ông này đuổi theo và liên tục đánh vào đầu anh.

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường ở phường Tân Định (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, nạn nhân chạy vào trạm y tế bên đường cầu cứu, người đàn ông tiếp tục đuổi đánh, nhưng bị nhân viên y tế và bảo vệ can ngăn.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền một clip khác, ghi lại cảnh một người đàn ông có trang phục giống đối tượng hành hung nam thanh niên nói trên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục húc vào đuôi ô tô đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Công an phường Tân Định đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.