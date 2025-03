Nam sinh lớp 9 bị xe ben cán tử vong ở Bình Dương

Chiều 1/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben cán nam sinh lớp 9 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm nam sinh lớp 9 tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 cùng ngày, nam tài xế lái chiếc xe ben biển số 61K-517.xx trên đại lộ Độc Lập, theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi đường ĐT743.

Khi phương tiện đến điểm giao với đường ĐT743 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), nam tài xế cho xe rẽ phải về hướng cầu vượt 550. Trong lúc tài xế đánh lái ôm cua, ô tô tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do P.A.N. (15 tuổi, ngụ TP Dĩ An) cầm lái.

Vụ tai nạn làm N. ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán, tử vong tại chỗ. Nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người thân của N. cho biết, nạn nhân là học sinh lớp 9 một trường THCS trên đường Lê Thị Hoa (TP Thủ Đức). Đầu giờ chiều nay, N. đang trên đường từ nhà ở TP Dĩ An qua TP Thủ Đức đi học, nhưng không may gặp tai nạn thương tâm.