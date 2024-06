Nam sinh bị hư xe, CSGT kịp đến đón để dự thi tốt nghiệp THPT

Chị Hồ Như Ý, Bí thư Đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), cho biết, chiều 28/6, tại điểm thi trường THPT Giá Rai, khi các thí sinh vào phòng thi, nam sinh T.C.Ơ. vẫn vắng mặt.

Khi biết nam sinh này trên đường đi dự thi bị hư xe tại khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), cách điểm thi hơn 7km, đội tiếp sức mùa thi đã thông báo nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.

Tổ tuần tra lưu động của Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu do Thiếu tá Dương Lê Thành, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, làm tổ trưởng cùng tổ viên Thiếu tá Trần Thanh Phúc (lái xe) và Thiếu tá Mai Văn Ngoan nhanh chóng có mặt dùng xe đặc chủng chở Ơ. đến điểm thi.

Nam sinh bị hư xe trên đường đi dự thi tốt nghiệp THPT được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đến điểm thi kịp thời (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Dương Lê Thành kể lại, lúc nhận điện thoại hỗ trợ từ đội tiếp sức mùa thi khoảng hơn 14h. Thời điểm đó, xe của tổ tuần tra đang ở cầu Nọc Nạng (phường Hộ Phòng), cách chỗ thí sinh Ơ. hơn 5km.

"Nhận tin báo cụ thể địa điểm, chúng tôi liền quay xe trở lại để đón thí sinh và đưa em này đến điểm thi lúc 14h27. Lúc này nam sinh vừa kịp thời gian làm bài thi", Thiếu tá Dương Lê Thành cho hay.

"Vừa làm nhiệm vụ tuần tra về trật tự an toàn giao thông, vừa góp phần hỗ trợ thí sinh an tâm, an toàn dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng, chúng tôi rất vui", Thiếu tá Thành chia sẻ thêm.