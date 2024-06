CSGT vượt hơn 20km hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 28/6, tại điểm thi trường THPT Lê Văn Đẩu (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có một trường hợp nam thí sinh quên giấy tờ dự thi ở nhà.

Ngay sau khi hay tin, lực lượng CSGT huyện Vĩnh Lợi chốt trực tại điểm thi đã dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa thí sinh này về nhà ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), cách điểm thi hơn 10km, để lấy giấy tờ.

Lực lượng CSGT huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) hỗ trợ thí sinh về nhà lấy giấy tờ đến điểm dự thi (Ảnh: CTV).

Đoạn đường từ điểm thi đến nhà thí sinh cả đi và về hơn 20km. Khi nam thí sinh được CSGT đưa trở lại điểm thi đã gần sát giờ thi.

Trung tá Trần Văn Téo, Đội phó Đội CSGT-TT huyện Vĩnh Lợi (người trực tiếp chở thí sinh), cho biết lúc đó tạo mọi điều kiện để hỗ trợ thí sinh đi và về an toàn, lấy đầy đủ giấy tờ để an tâm dự thi.

"Đây là một hành động cần thiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này", Trung tá Trần Văn Téo chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong các ngày thi tốt nghiệp THPT, tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã chung tay tiếp sức mùa thi.

Tuổi trẻ CSGT cùng lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi (Ảnh: M.D.).

Đại úy Triệu Minh Duy, Bí thư chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết bên cạnh việc tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngoài các điểm thi, tuổi trẻ Phòng CSGT phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng nhiều nước lọc, áo mưa, bánh ngọt,... tại một số điểm thi.

Ngoài ra, tuổi trẻ lực lượng CSGT các địa phương còn tình nguyện tham gia các Đội hình xe tình nguyện tiếp sức mùa thi. "Qua đó, tuổi trẻ CSGT Bạc Liêu mong muốn góp phần động viên tinh thần cho các thí sinh an tâm dự thi đạt kết quả tốt nhất", Đại úy Duy chia sẻ.