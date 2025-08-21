Nam dân quân tử vong sau khi xe máy trượt vào bánh ô tô tải ở TPHCM

Ngày 21/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe máy trượt ngã vào gầm ô tô tải làm nam dân quân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lúc 10h15 cùng ngày, anh P.T.T. (19 tuổi, ngụ TP Dĩ An cũ) lái xe máy biển số 61D1-097.xx trên đường ĐT 743C, theo hướng từ quốc lộ 1K đi ngã tư 550.

Khi đi đến trước Nghĩa trang Liệt sỹ TP Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM; trước đây thuộc TP Dĩ An, Bình Dương), anh T. phát hiện một ô tô tải biển số 47H-067.xx do nam tài xế điều khiển theo hướng ngược lại đang rẽ trái qua đường nên thắng gấp.

Cú thắng khiến xe máy và anh T. ngã xuống đường, trượt về phía trước và văng vào bánh ô tô tải.

Anh T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân là dân quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình An, TP Dĩ An cũ (nay là Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hòa, TPHCM).

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, mặt đường trơn trượt.