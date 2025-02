Nam Bộ có nơi nền nhiệt giảm xuống dưới 16 độ C

Sáng 6/2, TPHCM xuất hiện nắng từ sớm, trời hơi mù, gió nhẹ trong nền nhiệt 22 độ C. Nhiều người lái xe trên đường có cảm giác mát mẻ. Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần, nắng nóng oi bức.

"Từ đầu Tết Ất Tỵ đến nay, TPHCM không mưa, nắng nhẹ vào buổi sáng và oi bức vào lúc trưa. Ban đêm, nhiệt độ xuống 22 độ C, tôi ra đường vào thời điểm này có cảm giác hơi se lạnh", chị Thủy (23 tuổi, ngụ quận 11) chia sẻ.

Nắng ấm buổi sáng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 (Ảnh: An Huy).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, không khí lạnh đang suy yếu ở miền Bắc nhưng tiếp tục khuếch tán xuống Nam Bộ.

Nam Bộ và TPHCM hôm nay và những ngày tới có nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ và giảm nhẹ vào ban đêm. Ở Nam Bộ, có nơi nền nhiệt giảm xuống 15,6 độ C như Tà Lài (Đồng Nai), còn lại phổ biến mức 19-22 độ C. Khu vực này có nền nhiệt cao nhất ban ngày dao động 32-34 độ C.

Trong khi đó, tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất ngày ghi nhận được tại Nhà Bè là 31,7 độ C, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là 21 độ C.

Trong 2-3 ngày tới, không khí lạnh tăng cường trở lại ở miền Bắc, sau đó khuếch tán xuống phía nam. TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa, sáng sớm trời mù nhẹ, trời se lạnh.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Nam Bộ và TPHCM trong hôm nay và những ngày tới ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Khu vực này có nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C và cao nhất là 30-33 độ C.