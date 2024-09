Mưa từ sáng đến chiều, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập

Ngày 18/9, mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều khiến nhiều tuyến đường tại một số quận trên địa bàn TPHCM ngập.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa khiến hàng loạt tuyến đường tại quận Gò Vấp như: Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu… ngập sâu. Nhiều đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe máy khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp (Ảnh: A.H.).

Ông Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi) sống trên đường Phạm Văn Chiêu cho biết, từ sáng sớm, khu vực quận Gò Vấp đã có mưa lớn. Đến gần trưa, nhiều tuyến đường ngập lênh láng.

"Đường Phạm Văn Chiêu hay ngập vào buổi chiều vì mưa kết hợp triều cường. Hôm nay, tôi bất ngờ vì đường ngập vào buổi sáng", ông Sỹ nói.

Trong khi đó, trên đường Song Hành, Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) cũng ngập nhiều đoạn. Một số phương tiện chết máy khi di chuyển qua các khu vực này.

Đến 13h30, mưa vẫn tiếp tục diễn ra ở khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Nhân viên công ty thoát nước túc trực tại một số tuyến đường ngập mở nắp cống giúp nhanh thoát nước (Ảnh: A.H.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh.

Nam Bộ và TPHCM mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Trong 2-3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, khoảng ngày 20/9 cường độ gió giảm dần.

Khu vực Nam Bộ mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong ngày có lúc trời giảm mây, giảm mưa, hửng nắng yếu. Đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.