Ngày 30/5, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết còn 3 hộ dân đang tổ chức tháo dỡ nhà cửa, do ảnh hưởng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn.

"Trong 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng, có 2 hộ đang tiến hành tháo dỡ nhà, dự kiến 2-3 ngày sẽ xong. Còn 1 hộ dù đã nhận tiền đền bù và được bố trí 3 lô đất tái định cư, nay khiếu nại đòi mua thêm 1 lô", ông Cư thông tin.

Ông cho biết địa phương đang tích cực vận động, nếu hộ dân này không chấp hành, buộc phải cưỡng chế.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định trực tiếp lắng nghe tâm tư, kiến nghị của người dân ở thị xã An Nhơn bị ảnh hưởng do thi công cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: Bình Định).

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Định, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh này có chiều dài 118km với 3 dự án thành phần. Sau hơn 17 tháng khởi công dự án, đến nay tỉnh đã bàn giao cho chủ đầu tư chiều dài hơn 117km tuyến chính, đạt gần 100%.

Tỉnh Bình Định đã xây dựng 39/40 khu tái định cư, bố trí đất cho hộ dân trong diện giải tỏa làm nhà ở mới. Địa phương cũng đang triển khai di dời tuyến điện trên 110kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý.

Theo lãnh đạo Bình Định, hiện trên tuyến còn vướng mặt bằng của một số nhà dân đã thống nhất phương án, nhận tiền đền bù nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, một số diện tích đất rừng nằm trong dự án cao tốc tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nên chưa thể thi công.

Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, trực tiếp kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Bình Định yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc vận động người dân di dời nhà cửa, vật kiến trúc. Chậm nhất đến ngày 31/5, các địa phương, đơn vị hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bắc - Nam để chủ đầu tư triển khai thi công, đảm bảo tiến độ, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.