Mở rộng đường phía TP Thủ Đức sau tai nạn ở cầu Phú Mỹ

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí tại họp báo chiều 15/8 về việc khắc phục hạ tầng thế nào để giảm nỗi bất an cho người dân lưu thông qua cầu Phú Mỹ, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện quy hoạch phía đầu cầu Thủ Đức chưa được hoàn chỉnh như được duyệt. Sở GTVT đã khảo sát và sẽ mở rộng giao thông phía TP Thủ Đức để có phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua cầu Phú Mỹ.

Theo ông Bùi Hòa An, bên cạnh hạ tầng còn "khiếm khuyết", nếu người dân và doanh nghiệp vận tải lưu thông qua cầu Phú Mỹ tuân thủ giãn cách giữa các xe, không chở quá tải thì "tình hình giao thông sẽ đỡ hơn".

Tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ ở cầu Phú Mỹ hôm 8/8 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Trên hết, với lưu lượng, nhu cầu đi lại rất lớn, mong rằng người dân, doanh nghiệp có ý thức chấp hành giao thông và cố gắng tuân thủ đúng tải trọng chuyên chở để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như tai nạn vừa qua", ông An nói thêm.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cũng cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với ngành giao thông rà soát và đề xuất tổ chức lại giao thông ở khu vực phát sinh bất cập trong hạ tầng giao thông.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trực tiếp và qua hình ảnh xảy ra trên tuyến đường; phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên truyền đến người tham gia giao thông.

Công an TPHCM cũng đặc biệt có hướng dẫn đối với người lái xe có tải trọng thiết kế lớn, thường điều khiển phương tiện qua những nơi dễ xảy ra các tình huống mất kiểm soát dẫn đến tai nạn giao thông (như xuống dốc cầu).

Trước đó, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trịnh Kim Dũng (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Công an TP Thủ Đức, khoảng 14h ngày 8/8, tài xế Trịnh Kim Dũng (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang) lái ô tô tải chở hải sản đông lạnh chạy qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức.

Khi đổ dốc cầu Phú Mỹ, tài xế Dũng phát hiện ô tô bị nổ bình hơi thắng xe. Lúc này, xe đang đổ dốc cầu với tốc độ nhanh khiến tài xế mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn liên hoàn cho 7 ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến các xe hư hỏng nặng, một ô tô bị bẹp dúm, 3 phương tiện bốc cháy. Trong đó có ô tô hiệu Volvo bốc cháy, tài xế bị mắc kẹt bên trong. Lúc này, nhiều người đi đường đã có hành động dũng cảm phá kính xe, kéo người gặp nạn ra ngoài trước khi chiếc xe bị thiêu rụi.