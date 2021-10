Miền Tây trắng đêm đón hàng nghìn người dân về quê tránh dịch

Dân trí Từ chiều tối 1/10, lực lượng chức năng An Giang, Kiên Giang "căng mình" tổ chức đón hàng nghìn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tự xe máy về quê tránh dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, TP của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang chiều tối 1/10 về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh vẫn giữ nguyên quan điểm tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố di chuyển tự do về địa phương.

Đối với những trường hợp người dân tự phát đã về đến cửa ngõ của tỉnh An Giang, tỉnh chỉ tiếp nhận người dân về đến cửa ngõ duy nhất đợt ngày 1/10.

Chiều tối ngày 1/10, hàng nghìn người dân An Giang làm việc tại T HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chạy xe máy về quê. (Ảnh: Tiến Tầm).

Chiều 1/10, tại trạm T2 trên Quốc lộ 91, thuộc phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn người dân đến các địa điểm tập trung để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Dòng người kẹt cứng tại trạm T2, (quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chuẩn bị vào địa phận An Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa và nước uống miễn phí cho người dân, đảm bảo cho người dân không bị đói, khát trong thời gian chờ những chủ trương, giải pháp của tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ đã ghi nhận khoảng 2.800 người dân trong, ngoài tỉnh về đến cửa ngõ tỉnh An Giang và lực lượng Công an đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa người dân vào 5 điểm trường trên địa bàn phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới.

Lực lượng chức năng phát cơm cho người dân (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại đây, lực lượng chức năng sàng lọc từng người, phân loại người đã tiêm một mũi vắc xin, 2 mũi vắc xin, người về từ địa phương thực hiện Chỉ thị 15, 16 và người có nhu cầu được cách ly tại các nhà nghỉ khách sạn… để bố trí cách ly hợp lý.

Công an phát bánh mì cho người dân ăn đỡ đói trước khi làm thủ tục vào các khu cách ly tập trung (Ảnh: Tiến Tầm).

Đồng thời tổ chức test nhanh ngay trong đêm cho những dân, các trường hợp âm tính bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố đưa về địa phương bố trí điểm tập trung và điểm cách ly cách lý, nếu có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 TP Long Xuyên sẽ giữ lại để theo dõi, điều trị...

Theo thống kê ban đầu có trên 2.800 người đi xe máy về An Giang vào chiều tối qua (Ảnh: Minh Anh).

Để tránh tình trạng người dân tự ý rời khỏi các điểm tập trung, lực lượng Công an tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm tập trung người dân và điểm cách ly tập trung, không để người dân tự điều khiển xe máy di chuyển về các địa phương trong tỉnh….

Người dân được test nhanh sau đó được đưa về khu cách ly tập trung theo nơi trường trú của người dân (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tính đến 16 giờ ngày 1/10, toàn tỉnh An Giang đã ghi nhận 5.269 trường hợp mắc Covid-19; riêng trong ngày 1/10, toàn tỉnh ghi nhận 142 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 37 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng.

Tại Kiên Giang, chiều tối ngày 1/10, có hàng trăm công dân của Kiên Giang và các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang… về từ TPHCM bằng xe máy được Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ dẫn đoàn đưa về đến địa bàn giáp ranh tỉnh Kiên Giang trên tuyến quốc lộ 80 thuộc huyện Tân Hiệp.

Xe CSGT Kiên Giang dẫn đoàn người đi xe máy về quê địa phận Cà Mau để bàn giao cho chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Hành).

Lường trước được sự việc này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tân Hiệp đã huy động lực lượng, chủ công là công an, quân đội và y tế tiếp đón và đưa về khu cách ly tập trung của huyện.

Tại đây, người dân được bố trí thức ăn nhanh và nước uống, sau đó, lực lượng công an đã trực tiếp phân loại công dân từng địa bàn để bố trí nơi nghỉ tạm thời, đồng thời lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 đối với công dân thường trú tại tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ công an lấy thông tin người dân trước khi tiến hành test nhanh Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa phân loại và đưa về các khu cách ly của tỉnh đóng trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Châu Thành để cách ly y tế trong thời gian 7 ngày và thực hiện xét nghiệm 3 lần. Nếu cho kết quả âm tính, người dân được về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tuy nhiên vào tối qua, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện một vài trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2

Đối với Công dân các tỉnh bạn, sau khi sàng lọc đi thì được lực lượng quân sự dùng xe ô tô chở họ về đến địa bàn giáp ranh để giao lại cho địa phương nơi họ thường trú tiếp nhận.

Khi test nhanh, lực lượng chức năng Kiên Giang đã ghi nhận vài trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Được biết, những người dân tự về quê bằng xe máy đợt này đa phần là người có hoàn cảnh khó khăn, rời quê lên TPHCM, tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài, họ mất việc làm, thiếu tiền sinh hoạt nên đành liều chạy xe máy về quê.

Nguyễn Hành