Triển khai xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng của VNDIRECT

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an cho biết Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR, C06) vừa ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) nhằm triển khai dịch vụ xác thực điện tử và ký số từ xa trên nền tảng định danh điện tử VNeID.

Đây là dấu mốc khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp chứng khoán trong ứng dụng công nghệ định danh điện tử, mở ra trải nghiệm giao dịch an toàn và thuận tiện hơn cho người dùng.

Thông qua VNeID, nhà đầu tư của VNDIRECT có thêm phương thức xác thực danh tính trên hệ thống định danh điện tử quốc gia.

Đồng thời, VNDIRECT cũng triển khai hình thức giao kết hợp đồng trực tuyến bằng chữ ký số từ xa trên VNeID, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, giảm thiểu thủ công giấy tờ và tăng cường sự minh bạch trong quy trình giao dịch chứng khoán.

Lễ ký kết được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an (Ảnh: C06).

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục C06 đánh giá cao vai trò tiên phong của VNDIRECT trong việc kết nối và khai thác các giải pháp công nghệ xác thực điện tử do Bộ Công an phát triển.

Theo Đại tá Phú, sự hợp tác này tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình, góp phần chuẩn hóa quy trình định danh khách hàng điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành chứng khoán.

Cục C06 cho biết, nền tảng VNeID được xây dựng dựa trên công nghệ định danh điện tử tiên tiến, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Giải pháp này đảm bảo độ chính xác cao trong xác thực danh tính, bảo mật tối đa thông tin cá nhân, đồng thời mang lại sự thuận tiện và an toàn trong giao dịch điện tử.

Với cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số, VNDIRECT sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ định danh và ký số điện tử trong nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính chứng khoán, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, minh bạch và bền vững.