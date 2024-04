Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc trong ngày 13/4. Tại Sơn La, Điện Biên, một số điểm quan trắc ghi nhận mức nhiệt cao nhất 37-39 độ C, cao hơn 5-7 độ C so với những khu vực khác của miền Bắc.

Tình trạng này tiếp diễn trong ngày 14/4.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực duy trì thời tiết mát mẻ vì có gió nhẹ, mặc dù nền nhiệt về trưa và chiều vẫn ở mức cao trên 30 độ C. Thời tiết xuất hiện oi nóng cục bộ, sương mù nhẹ vào sáng sớm khiến chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho cơ thể con người.

Những ngày tới, khu vực tiếp tục gia tăng nền nhiệt, mỗi ngày tăng thêm 1 độ C. Khoảng ngày 18/4, nắng nóng diện rộng nhiều khả năng trở lại miền Bắc và kéo dài nhiều ngày. Từ thời điểm này, khu vực chính thức vào hè, không còn xuất hiện những ngày lạnh, rét như thời gian qua.

Hà Nội duy trì mức nhiệt cao nhất 30-33 độ C trong 4 ngày tới, sau đó bắt đầu nắng nóng trở lại từ ngày 18/4 (Ảnh: NCHMF).

Tại Nam Bộ, nắng nóng trong ngày 14-15/4 vẫn diễn ra gay gắt. Trang Accuweather nhận định suốt tuần tới, nền nhiệt tại TPHCM và các tỉnh lân cận thường xuyên trong ngưỡng 28-37 độ C, oi nóng ngay cả vào ban đêm.

Dự báo thời tiết ngày 14/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C.