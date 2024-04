Nắng ráo khắp cả nước, miền Bắc oi bức trở lại

Ngày 13/4, thời tiết chủ đạo trên khắp cả nước là oi nóng. Tại miền Bắc, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ, chạm mức cao nhất 30-32 độ C ở Đông Bắc Bộ và 31-34 độ C ở Tây Bắc Bộ.

Riêng một số tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, mức nhiệt có thể tăng cao trên ngưỡng nắng nóng, đạt mức 35-37 độ C. Một số nơi có thể nắng nóng gay gắt cục bộ trên 37 độ C.

Tại Hà Nội, hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện sáng sớm có thể khiến chất lượng không khí suy giảm đáng kể. Do đang trong thời điểm miền Bắc giao mùa, độ ẩm cao khiến vi khuẩn, virus có thể phát triển, người dân cần chú ý để bảo vệ sức khỏe.

Tại Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Ngày 13/4, nền nhiệt cao nhất vẫn trong ngưỡng 35-38 độ C.

Khu vực đang trải qua những ngày cao điểm của nắng nóng, mức nhiệt có nơi lên đến 38-39 độ C mặc dù đã vào cuối mùa khô. Nơi nóng nhất trong những ngày tới tiếp tục tập trung tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương.

Nắng nóng kéo dài suốt gần 2 tháng qua ở Nam Bộ đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người dân. Ngoài ra, khu vực còn hứng chịu ảnh hưởng của triều cường khiến tình trạng xâm nhập mặn gia tăng.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ thủy lợi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ cạn trơ đáy (Ảnh: Hữu Khoa).

Dự báo thời tiết ngày 13/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù, sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 31-34 độ C, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.