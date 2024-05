Miền Bắc sắp mưa lớn trở lại, Trung Bộ đề phòng hạn hán

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/5, thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo vào ban ngày. Nền nhiệt tăng nhưng không quá 34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng.

Đến chiều tối, mưa dông nhiều khả năng trở lại trên diện rộng. Miền Bắc bước vào một đợt mưa mới kéo dài nhiều ngày. Cục bộ có nơi mưa to.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội mưa dông tập trung từ đêm 11/5 kéo dài qua ngày 12/5. Nền nhiệt giảm nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng cao nhất 29-32 độ C, oi nóng về trưa và chiều. Tình trạng này kéo dài hết ngày 15/5, sau đó khu vực nắng nóng trở lại.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hạn hán và sạt lở, sụt lún đất do hạn hán ở nhiều địa phương liên tục trong các ngày 12-20/5. Tổng lượng dòng chảy trên các sông đều thiếu hụt, có nơi thiếu hụt đến 89%.

Hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, tăng chi phí sản xuất nông nghiệp; tăng giá thành và giá cả lương thực; giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi.

Tình trạng này cũng gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành, làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế - xã hội.

Mưa dông nhiều khả năng trở lại miền Bắc từ chiều tối và đêm 11/5 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 11/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối mưa rào kèm dông, cục bộ mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.