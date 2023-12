Miền Bắc rét đỉnh điểm

Theo bản đồ nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tuần, nền nhiệt trung bình trong ngày tại miền Bắc chỉ khoảng 13-16 độ C.

Rét buốt duy trì cả ngày lẫn đêm, dù ban ngày tăng nhiệt nhẹ và có nắng nhưng mức độ ấm lên không đáng kể. Nguyên nhân là gió Đông Bắc còn trên đất liền, độ ẩm cũng ở mức rất thấp (dưới 40%), gây tình trạng khô hanh.

Ngày 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An bước vào ngày rét nhất trong đợt này, đỉnh điểm là rạng sáng và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trong khi đó, ban ngày, mức nhiệt cao nhất không vượt quá 18 độ C. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối ở trung du, vùng núi Bắc Bộ.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp phổ biến 13-16 độ C. Trời rét.

Người dân đề phòng các bệnh về hô hấp gia tăng khi tình trạng rét buốt kéo dài tại miền Bắc (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, chuyên gia nhận định cuối tháng 12, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và rét đậm, rét hại còn duy trì ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đến đầu tháng 1/2024, hình thái này xu hướng hoạt động yếu hơn, thời tiết có thể ấm hơn so với cùng kỳ nhiều năm.

Đáng lưu ý, các đợt mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ tập trung vào cuối tháng này. Trước mắt, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa hứng mưa dông trong ngày 22/12, sau đó mưa kéo dài ở Đà Nẵng - Bình Thuận.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Trường Sa, hình thái này đã suy yếu thành vùng áp thấp và không có nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ nay đến giữa tháng 1/2024, Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết ngày 22/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 16-19 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mây, mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C; phía nam 13-16 độ C; cao nhất 16-19 độ C, phía nam có nơi trên 19 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.