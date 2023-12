Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm cả tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 18/12, miền Bắc tiếp diễn trạng thái rét đậm, rét hại nhưng tăng nhiệt nhẹ vào ban ngày. Nền nhiệt khu vực đồng bằng, trung du thấp nhất 12-14 độ C và lên ngưỡng 16-18 độ C vào trưa, chiều.

Tại miền núi, nền nhiệt vẫn duy trì mức thấp nhất 9-11 độ C, nhiều khu vực núi cao có thể dưới 3 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)...

Đáng lưu ý từ ngày 19/12, không khí lạnh được tăng cường khiến nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, cảm giác rét gia tăng kèm theo mưa nhỏ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trạng thái rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 25/12, các vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Trang Accuweather cho biết tại Hà Nội, thời tiết âm u, mưa nhỏ trong giai đoạn đầu tuần, sau đó hửng nắng vào ngày 21/12. Thời điểm có nhiệt độ thấp nhất tuần này là đêm 23/12, ở ngưỡng 9 độ C.

Trong khi đó, mưa lớn giảm dần trong hôm nay ở Trung Bộ. Nhiều nơi tại Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại; trong khi Trung Trung Bộ rét sâu về đêm và sáng sớm.

Về cơn bão Jelawat gần Biển Đông, hình thái này khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam Philippines vào chiều nay (ngày 18/12).

Sau thời điểm này, áp thấp nhiệt đới khả năng đi nhanh với vận tốc 20-25km/h và đi vào Biển Đông ngày 19/12. Lúc này, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4m, biển động.

Trước thời tiết rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, người dân được khuyến cáo lùi giờ tập thể dục buổi sáng xuống khung giờ muộn hơn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 18/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trời rét đậm. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 16-18 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía nam mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C; phía nam 17-20 độ C; cao nhất phía bắc 18-20 độ C, phía nam 21-24 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, cục bộ mưa to và dông. Phía nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía nam có nơi trên 25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía nam 29-31 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C.