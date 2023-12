Miền Bắc hửng nắng, rét sâu vào sáng sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 7/12, thời tiết miền Bắc vẫn chịu chi phối của không khí lạnh tăng cường. Đặc điểm của đợt lạnh này là gây giảm nhiệt sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm cao.

Ban ngày, nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước, cao nhất 24-26 độ C và có nắng nên cảm giác ấm hơn so với những ngày trước. Dù vậy, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, làm gia tăng các bệnh về hô hấp.

Hôm nay, không khí lạnh tác động xuống phía nam khiến nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ giảm nhiệt. Đồng thời, mưa dông duy trì ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Mưa tập trung vào sáng sớm ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tối và đêm 7/12, mưa giảm dần.

Miền Bắc hửng nắng trong ngày 7/12 kèm theo nền nhiệt tăng khiến thời tiết ấm hơn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 7/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14-16 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc đêm và sáng mưa nhỏ rải rác, ngày nắng. Phía nam mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to; phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.