Khai phóng tiềm năng kinh tế dược liệu vùng ĐBSCL, tư vấn trồng sầu riêng bền vững, hội thảo tăng cường khả năng sinh kế bền vững với lúa mùa nổi,... là những hoạt động sẽ có trong sự kiện Mekong Connect 2024 (sự kiện liên kết vùng) diễn ra vào ngày 17 và 18/12 tại Đại học An Giang (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sự kiện do UBND tỉnh An Giang phối hợp với UBND TPHCM tổ chức cùng với sự đồng hành của UBND các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Chiều 10/12, UBND tỉnh An Giang phối hợp với UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về những nội dung quan trọng và các chuỗi hoạt động tại sự kiện Mekong Connect năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mong rằng, diễn đàn này sẽ là cơ hội để thực hiện quyết tâm liên kết hợp tác toàn vùng với TPHCM và cả nước, qua đó giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế theo quy hoạch của tỉnh An Giang được duyệt, thúc đẩy liên kết vùng và sự ủng hộ của Trung ương để đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và toàn vùng nói chung.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết, Mekong Connect 2024 tập trung vào 3 lĩnh vực trọng yếu, gồm: Kinh tế, thương mại và công nghệ.

Mekong Connect không chỉ là nơi hội tụ các ý tưởng, sáng kiến, mà còn là không gian để các địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho toàn vùng.

An Giang thu ngân sách 7.270 tỷ đồng trong 11 tháng

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, 11 tháng năm 2024, An Giang thu ngân sách 7.270 tỷ đồng, đạt 101,01% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 105,72% so với năm 2023.

Phó chủ tịch tỉnh An Giang cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 11 tháng ước tăng 10,41% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lũy kế 11 tháng ước đạt trên 1,12 tỷ USD, tăng 4,78% so với năm 2023.

Theo bà, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch lũy kế đạt 10.100 tỷ đồng và đạt 163% so với kế hoạch cả năm. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tỉnh tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.