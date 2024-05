Mây dông đang kéo đến nhiều nơi tại TPHCM, dự kiến mưa lớn

Trưa 4/5, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực huyện Củ Chi, Bình Chánh.

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Ngoài ra, khối mây có khả năng phát triển thêm và gây mưa dông cho các khu vực lân cận như huyện Hóc Môn, quận 12.

Lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7.

Mây đen tại khu vực quận Tân Bình lúc 11h30 (Ảnh: An Huy).

Trước đó, mưa xuất hiện lúc 5h và kéo dài trong vòng 1 giờ, tại các quận như: 1, 3, 10, 11, Bình Thạnh… và TP Thủ Đức.

Trong đó, TP Thủ Đức có mưa nặng hạt, gây ngập nhẹ tại một số khu vực thấp trũng. Tại quận 11, mưa vừa đủ ướt mặt đường. Đến 6h30, trời âm u, chưa có dấu hiệu nắng xuất hiện như những ngày trước.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân mưa do tác động của rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây.

Một vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực nam Biển Đông phát triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam Bộ. Đây là một trong những trận mưa chuyển mùa

Một số người chạy thể dục buổi sáng trong Khu đô thị Sala sáng nay dưới trời mưa (Ảnh: An Huy).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay TPHCM và các tỉnh Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai khả năng có mưa rào và dông ở khoảng 1/2 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.