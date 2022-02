Lửa cháy rừng rực tại kho hàng đã bị đình chỉ hoạt động ở Hà Nội

Ngày 20/2, tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa dập tắt một đám cháy lớn tại kho chứa hàng hóa ở số 685 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lửa rừng rực trong kho hàng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h55 ngày 19/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an Thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại kho hàng trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy và một xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường, triển khai chữa cháy.

Khói, lửa bốc cao (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động chi viện 4 xe chữa cháy và một xe téc nước để phối hợp tiếp cận, triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định, khu vực xảy cháy là kho chứa hàng của Công ty CP AZUMA và Công ty CP Thái An (nằm trong khu đất của Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt), có diện tích khoảng 500 m2, kết cấu khung thép, mái tôn một tầng.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng, khống chế ngọn lửa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Lực lượng chữa cháy nhận định, đám cháy có thể diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như linh kiện, thiết bị điện tử, loa đài… Các mũi chữa cháy được chia ra, tiếp cận, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng Công an phường, Đội cảnh sát Giao thông, trật tự và các lực lượng chức năng phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Sau nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 22h40 cùng ngày 19/2, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đến khoảng 23h45, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo ngọn lửa không cháy lan sang các khu vực, nhà xưởng xung quanh.

Ảnh: Công an Hà Nội.

Thống kê ban đầu cho thấy, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 300 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt là cơ sở có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC. Dù chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng đơn vị này đã đưa vào hoạt động, sử dụng kho hàng. UBND Quận Hoàng Mai đã có quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở vào tháng 12/2019.