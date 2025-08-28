Lũ quét bất ngờ trong đêm, chính quyền di dân khẩn cấp

Đêm 27/8, mưa lớn cục bộ đã gây ra lũ quét bất ngờ tại nhiều địa phương miền núi tỉnh Nghệ An, khiến mực nước dâng cao đột ngột, cuốn trôi tài sản của nhiều hộ dân và đe dọa an toàn cầu cống.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An), xác nhận vào khoảng 20h cùng ngày, nước từ đầu nguồn đổ về hạ du đã khiến mực nước tại bản Xốp Kha dâng cao hơn 2m chỉ trong thời gian ngắn.

Lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm ở Nghệ An (Video: Đài Trang).

Theo ông Truyền, may mắn không có thiệt hại về người khi lũ đến. Ông nhấn mạnh chính quyền địa phương đã phải phát cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến bất ngờ của lũ.

“Khi xuất hiện lũ lớn, quan sát thấy nước suối chuyển đục là chúng tôi lập tức phát cảnh báo và tổ chức di dời người cùng tài sản để đảm bảo an toàn”, ông Truyền nói.

Trong một diễn biến khác, tại bản Xàn, xã Hữu Khuông (Nghệ An), mưa rất lớn cũng đã xảy ra vào lúc 19h cùng ngày.

Ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông, thông tin nước từ thượng nguồn khe Huồi Phì Mày dồn về, dâng cao hơn 1m, gây sạt lở đất đá tràn vào nhiều nhà dân.

Theo thống kê ban đầu từ chính quyền xã Hữu Khuông, có 6 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó 3 hộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản trong nhà, 3 hộ còn lại chịu hư hỏng nhẹ hơn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và dân quân xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân sơ tán và khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai.