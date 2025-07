Lũ cuốn trôi 4 người ở Sơn La

Khoảng 23h ngày 26/7, mưa lớn khiến lũ xuất hiện ở nhiều sông suối nhỏ tại các xã dọc sông Mã, thuộc địa phận tỉnh Sơn La.

Tại xã Chiềng Sơ, lũ từ các ngọn núi theo suối đổ về trong đêm đã cuốn trôi 4 ngôi nhà và 4 người dân, hiện mới tìm thấy một thi thể. Nhiều diện tích hoa màu, cột điện bị gãy đổ, hư hại.

Một điểm sạt lở do mưa lũ ở Sơn La (Ảnh: Sơn La).

Theo nhà chức trách, lũ cũng xuất hiện tại nhiều xã ở tỉnh Sơn La như Yên Hưng, Chiềng Khoong, Sông Mã, Nậm Ty. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã di tản hàng chục hộ dân đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay Sơn La mưa nhỏ, nhưng lượng mưa tích luỹ mấy hôm làm gia tăng nguy cơ sạt lở ở hàng loạt xã.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Lũ đổ về xã Chiềng Sơ trong đêm (Ảnh: Tin tức Sơn La).

Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm), với lượng mưa có nơi trên 50mm.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Tại những khu vực này chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo khu vực Bắc Bộ từ 28/7 đến 1/8 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 27/7, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.