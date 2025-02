Long An không còn nợ bằng lái xe của người dân

Ngày 6/2, ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành cấp giấy phép lái xe cho người dân thi sát hạch trước ngày 1/1, sau nhiều tháng nợ bằng vì thiếu nguyên liệu in.

Theo ông Trúc, nhu cầu cấp giấy phép lái xe trung bình mỗi năm tại Long An khoảng 35.000 đến 45.000. Cụ thể, năm 2023, Long An cấp khoảng 43.500 giấy phép lái xe.

Nhu cầu thi sát hạch giấy phép lái xe năm 2024 ở nhiều địa phương trên cả nước tăng cao (Ảnh: An Huy).

Năm 2024, lượng người thi sát hạch mới và cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến, Sở GTVT tỉnh Long An đã phê duyệt in gần 60.000 giấy phép lái xe (tăng hơn 35% so với năm trước).

Để giải quyết việc thiếu bằng lái xe cấp cho người dân, đầu năm nay, Sở GTVT đã ký hợp đồng với Cục Đường bộ Việt Nam để được cấp phôi giấy phép lái xe phục vụ người dân. Đến ngày 10/1, đơn vị đã nhận được phôi giấy phép lái xe từ Cục Đường bộ.

Hiện người dân thi đậu sát hạch trước ngày 1/1 đã được đơn vị in giấy phép lái xe và bàn giao cho các cơ sở đào tạo cấp cho học viên.

Giấy phép lái xe sau khi in trên phôi được đồng bộ với hệ thống quản lý giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải. Khi đối sánh với dữ liệu dân cư quốc gia sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID của ngành công an.

Trước đó, từ đầu tháng 5/2024 đến tháng 8/2024, Sở GTVT tỉnh Long An nợ hơn 10.000 giấy phép lái xe của người dân. Nhiều người thi đậu sát hạch, có ô tô nhưng không thể lái ra đường vì thiếu bằng.

Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân thiếu bằng lái cấp cho người dân trong giai đoạn này do thiếu phụ kiện in, gồm mực in, hộp phim trung gian, thẻ làm sạch máy in, phôi và màn dán bảo vệ bằng.