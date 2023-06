Long An "chốt" ngày khởi công dự án thuộc Vành đai 3 TPHCM

Chiều 26/6, trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Long An, ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, thông tin, dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa phận tỉnh Long An chính thức được khởi công vào sáng 30/6. Địa điểm tại nút giao đường Vành đai 3 kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, nằm trên địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tiếp giáp huyện Bình Chánh (TPHCM).

UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm (Ảnh: Huyền My).

"Một số sở, ngành liên quan được phân công cùng UBND huyện Bến Lức rà soát hoàn tất công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông...", ông Trúc thông tin.

Ông Lê Thành Út, quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) thông báo, tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng gần như đáp ứng yêu cầu chung theo chỉ đạo. Đến nay, huyện đã chi trả cho 380/395 hộ dân, tổng tiền đã bồi thường hơn 827 tỷ đồng (đạt gần 97%) với diện tích hơn 42/43,5ha.

Ông Nguyễn Anh Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An (Ảnh: Huyền My).

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài hơn 76km, đi qua địa bàn TPHCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần. Đoạn qua Long An có chiều dài toàn tuyến gần 7km, mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng; trong đó vốn trung ương khoảng 75%, còn lại là vốn địa phương.

Kiểm tra dự án vành đai 3 qua huyện Bến Lức (Ảnh: Huyền My).

Dự án có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, cấp đường ô tô tốc độ 100 km/h; đường song hành hai bên (đường đô thị 2-3 làn xe), cấp đường ô tô đô thị 60 km/h.

Vành đai 3 TPHCM kết nối liên vùng. Đối với tỉnh Long An, giúp thuận lợi khi có nhiều tuyến giao thông đang khởi công kết nối vào các khu, cụm công nghiệp và một số tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khởi công xây dựng ngày 18/6.