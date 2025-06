Loạt dự án trì trệ do phải "nằm chờ" ban hành giá đất

Chiều 11/6, ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết, đơn vị đã có nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, tham mưu để phê duyệt giá đất nhằm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Chính, đến nay, có 897 thửa đất cần xây dựng giá để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thành phố Buôn Ma Thuột quá hạn do vướng mặt bằng, chưa có giá đất để bồi thường (Ảnh: Thúy Diễm).

"Việc xây dựng giá đất để bồi thường quá chậm, có những công trình được đề nghị từ tháng 12/2023 nhưng vẫn chưa có giá đất để thực hiện. Tôi có trao đổi, phía Phòng Tài nguyên và Môi trường giải thích chậm tham mưu ban hành giá đất là do chưa chọn được đơn vị tư vấn. Lý do này không thuyết phục", ông Chính nói.

Việc chưa ban hành giá đất đã khiến nhiều công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột không thể tiếp tục dự án do chưa bồi thường, chưa có mặt bằng. Sự việc kéo theo bức xúc của người dân, đơn vị thi công than lỗ nặng do thời gian kéo dài, vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao.

Điển hình, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 tại phường Thành Nhất, tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng đường 19/5 (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 474 tỷ đồng (trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 340 tỷ đồng); dự án đường Phan Huy Chú đoạn từ đường 30/4 đến hết địa phận phường Khánh Xuân (giai đoạn 1) có vốn đầu tư 307 tỷ đồng...

Các dự án này đều thi công ì ạch, có dự án bị quá hạn phải gia hạn do vướng mặt bằng, chưa có giá đất để bồi thường cho người dân.

Chậm ban hành giá đất khiến hàng loạt dự án dang dở, trì trệ khiến người dân, doanh nghiệp bức xúc (Ảnh: Thúy Diễm).

Sự việc cũng khiến nhiều hộ dân nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án có kiến nghị, thậm chí khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Theo số liệu từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột, hiện thành phố còn tồn đọng khoảng 50 bản án có hiệu lực pháp luật phải thi hành. Trong đó, có 11 bản án cần phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, lập phương án thực hiện bản án.

Phía trung tâm từng có công văn gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc khẩn trương xây dựng giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện bản án. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được phúc đáp.

Một lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng giá đất, tham mưu thành phố phê duyệt.