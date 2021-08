Tụ tập ăn nhậu lúc giãn cách, 13 thanh thiếu niên bị phạt 135 triệu đồng

Dân trí 13 thanh thiếu niên ở huyện Phù Cát (Bình Định), trong đó có trường hợp là học sinh, bị phạt 135 triệu đồng, do tụ tập ăn nhậu khi địa phương đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Công an huyện Phù Cát (Bình Định) bắt các đối tượng tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Ngày 11/8, ông Đỗ Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cát cho biết thông tin, do vi phạm "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người", mỗi trường hợp thanh niên vi phạm bị phạt 15 triệu đồng; mỗi học sinh vi phạm bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, tối 28/7, Tổ công tác Công an thị trấn Ngô Mây phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà Ng.T.L. (khu phố An Thọ, thị trấn Ngô Mây) phát hiện 13 đối tượng (7 nam và 6 nữ) đang tụ tập ăn nhậu, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng thừa nhận do vợ chồng bà L. đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà nên cả nhóm đã tổ chức tụ tập ăn nhậu thì bị tổ công tác phát hiện và lập biên bản vi phạm.

Doãn Công