Trưa 12/7, lãnh đạo UBND xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra vào sáng cùng ngày.

Cụ thể ngày 12/7, anh Đặng Đình D. và anh Hồ Văn C. (cùng SN 1986, trú xã Đức Xuyên) đi thu hoạch bắp tại xã Ea Rbin (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Krông Nô daily).

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, cả 2 dùng thuyền để chở bắp qua sông Krông Nô (ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk) về xã Đức Xuyên.

Khi đi ra giữa dòng sông, chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp khiến cả 2 người và tài sản rơi xuống nước.

Anh D. và anh C. tìm cách bơi vào bờ. Khi bơi gần tới bờ, phát hiện anh C. bị đuối nước, anh D. đã quay trở lại để hỗ trợ. Do đuối sức cùng với dòng nước chảy mạnh nên sau đó cả 2 đều mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.