Lắp đặt hệ thống thu phí tự động trên 4 tuyến cao tốc lớn

Chiều 7/6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ký kết hợp đồng với Tasco gói thầu thuê dịch vụ thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Theo đó, thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) dùng công nghệ RFID cho các làn thu phí tự động, thu phí thủ công (MTC) cho các làn hỗn hợp (ETC+MTC) với quy mô 4 tuyến cao tốc của VEC, gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nội Bài - Lào Cai và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trạm thu phí Km6 tại đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trên 4 tuyến cao tốc sẽ có 155 làn ETC, trong đó 15 làn đã được lắp đặt trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, đầu tư mới 140 làn. Hệ thống ETC trên 4 tuyến cao tốc sẽ được đưa vào vận hành sử dụng trước 31/7 theo lộ trình, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ của các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Tasco sẽ vận hành hệ thống ETC trong 5 năm, sau đó bàn giao toàn bộ hệ thống cho VEC.

Việc thu phí theo hình thức ETC sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác, rút ngắn thời gian lưu thông do không phải dừng chờ trước các trạm thu phí; giảm thiểu chi phí vận hành, nhân công; tăng cường minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả công tác thu phí…

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/trạm thu phí BOT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quyết liệt chỉ đạo VEC hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý. Đến 31/7, nếu không triển khai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xem xét việc tạm dừng thu phí.

Một điểm dán thẻ ETC trên cao tốc.

Hiện trên cả nước đã có 113 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; trong đó Bộ Giao thông vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai thu phí không dừng do có tính chất đặc thù như thời gian thu phí còn ngắn, các trạm có lưu lượng quá thấp lắp đặt ETC không hiệu quả, các trạm đang còn bất cập phải tạm dừng thu phí và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Hiện còn 102 làn/23 trạm thu phí cần tiếp tục lắp đặt các làn thu phí còn lại để đảm bảo tất cả các trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Bộ GTVT và các địa phương đã lên kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo mục tiêu lắp đặt, vận hành các làn thu phí còn lại theo yêu cầu.

Đến nay, có khoảng 3 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm hơn 65% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80-90%.