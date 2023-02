Lập biên bản 2 quán karaoke mở "chui", phục vụ gần 20 khách

Ngày 19/2, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cho biết, đơn vị đã lập biên bản 2 cơ sở kinh doanh karaoke vì có những hành vi vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, tối 18/2, công an huyện phối hợp với Công an xã Nội Hoàng kiểm tra đột xuất quán karaoke Vegas, do ông Thân Văn Trung (39 tuổi) làm chủ.

Khách hát tại quán karaoke mở "chui" (Ảnh: Công an Yên Dũng).

Tại đây, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang phục vụ 6 khách hát, dù quán chưa được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với chủ cơ sở về hành vi "Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định".

Đến khoảng 0h20 ngày 19/2, Công an huyện Yên Dũng tiếp tục kiểm tra quán karaoke Olala (ở thị trấn Nham Biền), của bà Ong Thị Oanh (36 tuổi). Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 2 phòng hát đang hoạt động, phục vụ 13 khách.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở về hành vi "Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền" và "Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h mỗi ngày".