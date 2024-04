Lào Cai: Va chạm với xe goòng khi băng qua đường sắt, 2 trẻ nhỏ tử vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường sắt qua xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vào chiều 13/4.

Thời điểm trên, chiếc xe goòng chở hàng của Công ty CP đường sắt Yên - Lào lưu thông qua lối đi tự mở thì bất ngờ gặp 2 cháu bé (12 tuổi và 4 tuổi) lái xe đạp điện băng cắt qua đường ray. Vụ va chạm khiến 2 em tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thông tin Bảo Hà).

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Trần Cao Thắng, Trưởng ban An ninh an toàn Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết vụ việc xảy ra tại lối đi tự mở, không có rào chắn và đèn cảnh báo. Nguyên nhân sơ bộ do các nạn nhân thiếu quan sát khi băng qua đường ray.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Ông Chiến cho biết trên cung đường sắt Hà Nội - Lào Cai nói riêng và đường sắt tại Việt Nam nói chung còn rất nhiều lối đi tự mở, không có rào chắn và đèn cảnh báo. Chính quyền địa phương cần phối hợp xóa các lối đi tự mở này, vận động người dân lưu thông qua những đoạn có rào chắn và hệ thống giám sát.