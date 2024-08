Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi anh Trịnh Văn Hà và Hoàng Văn Sum. Tại đây, ông Đệ đã động viên 2 cán bộ quản lý bảo vệ rừng an tâm điều trị, mau chóng hồi phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tập trung chăm sóc, điều trị cho 2 cán bộ bị thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng.

Anh Hà được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc sơ cứu ban đầu sau đó chuyển vào bệnh viện tuyến tỉnh (Ảnh: Đình Chỉnh).

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 9h ngày 23/8, người dân phát hiện cánh rừng thông tại xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị cháy.

Nhận được tin báo, UBND xã Nghi Tiến và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc đã huy động hàng trăm người từ các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên và người dân để dập lửa bằng máy móc và các dụng cụ khác vào rừng dập lửa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đoàn thể của huyện Nghi Lộc tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi hai cán bộ đang chữa trị tại đây (Ảnh: Sỹ Đức).

Trong quá trình chữa cháy, do địa hình phức tạp hiểm trở, khi gió đổi chiều và bị ong cắn, 2 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc là anh Trịnh Văn Hà và Hoàng Văn Sum bị lửa bắt cháy và bỏng.

Ngay lập tức, 2 anh được cán bộ, lực lượng chức năng và người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết anh Trịnh Văn Hà bị bỏng độ 3, anh Sum bị nhẹ hơn.