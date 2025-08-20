Lãnh đạo Đồng Tháp dâng hương tưởng nhớ ngày Anh hùng Trương Định tuẫn tiết

Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cùng nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các địa phương đã đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm tại tượng đài, lăng mộ và đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, dâng hương tưởng niệm (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 19/8, tại phường Gò Công, đoàn công tác của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phường cũng đã dự lễ viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại đây.

Anh hùng dân tộc Trương Định quê ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông về Gò Công lập nghiệp, khai hoang, lập đồn điền. Khi có quân xâm lược miền Nam, Trương Định chiêu binh, lập căn cứ quân sự tại vùng đất Gò Công, dựng cờ khởi nghĩa và giành được nhiều trận thắng quan trọng khiến quân thù khiếp sợ. Ông được suy tôn “Bình Tây Đại Nguyên Soái”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dự Lễ kỷ niệm 161 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (Ảnh: Quân Lê).

Đêm 19/8/1864, nghĩa quân Trương Định bị đánh úp bất ngờ. Trong cuộc chiến đấu, Trương Định bị trọng thương, không để mình rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tuẫn tiết vào rạng sáng ngày 20/8/1864.

Cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc Trương Định là một trong những ngọn cờ đầu của phong trào kháng chiến chống thực dân vào nửa cuối thế kỷ thứ 19 tại Nam Bộ.

Hàng năm, vào ngày 19-20/8 dương lịch, Lễ tưởng niệm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết được tổ chức trang trọng, trở thành hoạt động thường niên nhằm giáo dục tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí độc lập tự cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.