Địa điểm Khởi nghĩa Trương Định được trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 20/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm Ngày Anh hùng dân tộc (AHDT) Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864-20/8/2024) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đọc diễn văn ôn lại truyền thống 160 năm ngày AHDT Trương Định tuẫn tiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 160 năm ngày AHDT Trương Định tuẫn tiết (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Vĩnh, AHDT Trương Định - người con ưu tú của dân tộc ta, đã nằm lại trên mảnh đất Gò Công, để lại trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Tiền Giang, Quảng Ngãi nói riêng niềm tiếc thương và sự kính trọng vô hạn.

"Tấm gương kiên trung, bất khuất, một đời chiến đấu vì nước, vì dân, sống oanh liệt, chết vẻ vang được ông để lại cho hậu thế. Sự chỉ huy tài tình, lý tưởng cao đẹp, những đức tính quý báu và hành động quả cảm đã làm rạng danh vùng đất Tiền Giang", ông Vĩnh cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang.

Đồng thời đây cũng là trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các địa điểm di tích được công nhận, gắn với công tác phát triển du lịch.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định cho UBND tỉnh Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định cho UBND tỉnh Tiền Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại lễ kỷ niệm, người đứng đầu chính quyền tỉnh Tiền Giang cũng nói thêm, 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh này tăng 5,56%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,96 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 84,4% dự toán năm.

Sự nghiệp giáo dục khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng...