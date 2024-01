Lạnh -5 độ C, đỉnh Phja Oắc phủ kín băng giá

Chiều 22/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND huyện Nguyên Bình cho biết, trưa cùng ngày, tại đỉnh Phja Oắc đã xuất hiện tình trạng băng giá, khi nhiệt độ giảm xuống -5 độ C, tuy nhiên vẫn chưa có tuyết.

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ trên đỉnh Phja Oắc (Ảnh Lê Nam).

Do có mưa nhẹ nên băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa.

Dự báo trong ngày mai trên đỉnh Phja Oắc sẽ tiếp tục mưa rét.

(Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Theo một số người dân tại huyện Nguyên Bình, nếu du khách có dự định đi du lịch lên đỉnh Phja Oắc thì cần trang bị thật nhiều áo ấm, dụng cụ giữ nhiệt vì thời tiết tại đỉnh Phja Oắc đang xuống tới âm độ C.

Cao Bằng có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000m so với mực nước biển, trong đó Phja Oắc cao 1.931m, là đỉnh núi cao thứ hai của tỉnh (núi Phia Dạ thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc cao nhất với 1.987m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay, miền Bắc bước vào đợt rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Trong đợt này, vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá, đặc biệt ở các khu vực như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phja Oắc (Cao Bằng)...

Băng giá trên đỉnh Phja Oắc (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Đồng thời, nền nhiệt xuống thấp kèm theo mưa khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

(Ảnh: Lê Nam).

Kiểu thời tiết này cũng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Người dân vùng núi cần lưu ý có các biện pháp cần thiết như che chắn chuồng trại, bảo vệ vật nuôi và cây trồng.