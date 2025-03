Làm rõ việc nhiều cá nhân không có trong danh sách vẫn được nhận giấy khen

Ngày 2/3, ông Lê Khắc Hoàng, Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Nghệ An, cho biết, Sở đang xác minh vụ việc liên quan đến nghi vấn làm giả giấy khen của giám đốc Sở.

Danh sách những người được nhận giấy khen của Sở Văn Hóa - Thể thao Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Quang).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, ngày 25/12/2024, Giám đốc Sở này đã ban hành quyết định tặng giấy khen cho 11 cá nhân thuộc các chi hội Karate tại thành phố Vinh, Yên Thành, Diễn Châu và Tân Kỳ.

Tuy nhiên, sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An phát hiện một số cá nhân không có trong danh sách vẫn nhận được giấy khen.

"Chúng tôi đang phối hợp với PA03 (Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An) để chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra. Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm", ông Hoàng nói.

Giấy khen của ông Đ.Q.T., mặc dù ông này không có tên trong danh sách (Ảnh: Nguyễn Quang).

Qua tìm hiểu, tại huyện Yên Thành, một số cá nhân thuộc chi hội Karate không có tên trong danh sách kèm theo quyết định khen thưởng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vẫn nhận được giấy khen. Trong đó, ông Đ.Q.T., giáo viên, đã được trao giấy khen dù không có tên trong danh sách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông T., giáo viên chi hội karate huyện Yên Thành cho biết, mặc dù ông không có tên trong danh sách nhưng cũng được nhận giấy khen của giám đốc sở.

Được biết, có ít nhất 7 cá nhân đã nhận giấy khen của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An mà không có tên trong danh sách khen thưởng.