Thời gian gần đây, nhiều người dân tại Quảng Ngãi đã trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi, khi kẻ gian giả danh cán bộ quân đội để chiếm đoạt tài sản.

Đơn cử trường hợp của bà N.T.T. (61 tuổi), chủ một cửa hàng tạp hóa tại thành phố Quảng Ngãi, đã bị lừa đảo sau khi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ quân đội. Người này yêu cầu bà T. mua một số hàng hóa thiết yếu chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo với ảnh đại diện là quân nhân để kết bạn với bà T. và đặt mua nhiều loại hàng hóa khác nhau. Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo còn cung cấp giấy tờ giả và chuyển tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, trong số hàng hóa đặt mua có một số mặt hàng bà T. không có sẵn, và đối tượng đã giới thiệu nơi mua với giá rẻ. Tin tưởng vào lời giới thiệu, bà T. đã chuyển tiền đặt cọc và bị lừa mất 50 triệu đồng.

Bà T. chia sẻ: "Tôi liên hệ với doanh nghiệp mà đối tượng lừa đảo giới thiệu để đặt hàng. Sau đó tôi chuyển tiền đặt cọc mua hàng. Nhận được tiền, cả doanh nghiệp bán hàng và người xưng là cán bộ quân đội đều cắt đứt liên lạc với tôi".

Tương tự, bà H.T.K.A. (65 tuổi), chủ cửa hàng gạo tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Bà A. nói: "Do tin tưởng các thông tin, giấy tờ liên quan được gửi qua Zalo nên tôi đã giao hàng theo yêu cầu. Sau đó tôi mới biết mình bị lừa".

Đối tượng lừa đảo sử dụng giấy tờ giả để tạo lòng tin với các chủ cơ sở kinh doanh (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gần đây có nhiều người dân trình báo bị đối tượng giả danh cán bộ quân đội lừa đảo. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn có nhiều chủ cơ sở kinh doanh chủ quan và bị lừa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những người tự xưng là quân nhân, cán bộ công an liên hệ mua hàng hóa.

Phòng này lưu ý, trong trường hợp nghi vấn, người dân cần báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.