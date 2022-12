Kỳ vọng từ người thắng cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2022

Giải pháp đi ngược với thói quen giao thông hàng thế kỷ

Nhận giải nhất hạng mục Ý tưởng An toàn giao thông, Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM để không ùn tắc" của ông Dương Anh Tuấn - kỹ sư vô tuyến điện, hiện làm việc tại Công ty TNHH Du lịch và Biểu diễn nghệ thuật Tây Đô được ban giám khảo đánh giá là một ý tưởng táo bạo, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Theo đó, tác giả Dương Anh Tuấn đề xuất bỏ hoàn toàn đèn đỏ tại các nút giao và tổ chức lại giao thông toàn tuyến. Tác giả cho hay tắc đường là mối đe dọa lớn nhất trong công việc hàng ngày của mình, vốn có đặc thù phải di chuyển nhiều, phải chính xác giờ giấc, do đó, ông quyết tâm lên ý tưởng tháo gỡ một trong những vấn nạn giao thông phổ biến nhất tại các thành phố lớn.

Lấy thực tế áp dụng tại nút giao Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo, tác giả cho biết ùn tắc tại điểm giao thông này đã được giải quyết chỉ sau một tuần chuẩn bị với chi phí tài chính hầu như không đáng kể.

"Sản phẩm có tính khả thi, tính thực tiễn và tính hiệu quả rất cao, thời gian tiến hành nhanh, phù hợp thực tế giao thông hiện nay. Từ trước đến nay chúng ta hay nghĩ rằng nạn ùn tắc không thể có thể có câu trả lời bao giờ mới hết, nhưng thực tế áp dụng cho thấy bài toán đã có lời giải. Tôi tin rằng nếu áp dụng trên hệ thống giao thông của Hà Nội và TPHCM thì chắc chắn chỉ trong một năm áp dụng là có thể hết cảnh ùn tắc, đem lại những thành công to lớn cho đất nước", ông Dương Anh Tuấn chia sẻ.

Thừa nhận ý tưởng của mình đi ngược lại với "những điều tưởng như hợp lý trong tư tưởng của mọi người là giao thông thành phố phải có đèn đỏ", tác giả giành giải Nhất hạng mục Ý tưởng của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 cho rằng giải pháp đèn giao thông đã có hàng thế kỷ trong khi thực tế đời sống đã thay đổi đáng kể.

"Trước kia, số lượng phương tiện giao thông rất ít, việc sử dụng đèn tín hiệu giao thông phù hợp và hiệu quả. Nhưng hiện tại, số lượng phương tiện đã tăng gấp rất nhiều lần, bởi vậy chúng ta cũng phải thay đổi hệ thống đèn tín hiệu. Đi ngược lại với những gì được xem là hợp lý nhất theo thói quen của mọi người, tôi mong giải pháp có cơ hội để áp dụng vào hệ thống giao thông của Hà Nội và TPHCM, đem lại những giá trị, thành tựu cho đất nước, xóa đi nỗi khổ cho người Việt khi đi đường. Nó cũng sẽ đem đến vị thế trí tuệ Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho cả thế giới biết dù Việt Nam có tình trạng ùn tắc nhưng chúng ta sẽ là những người đầu tiên tháo gỡ được", ông Tuấn chia sẻ.

Dùng công nghệ xử lý cả ùn tắc và tai nạn giao thông

Là những đại diện còn rất trẻ của Thủ đô, nhóm tác giả Vũ Công Duy, Nguyễn Minh Hiếu, Đỗ Huy Anh, Nguyễn Thị Hương Vi và Nguyễn Hữu Tiến giành được chiến thắng tại hạng mục Công nghệ với sản phẩm Hệ thống giao thông thông minh nhằm xử lý cả hai vấn đề nổi cộm của giao thông Việt Nam là tai nạn xảy ra thường xuyên và ùn tắc kép dài.

Nguyễn Thị Hương Vi, đại diện nhóm tác giả, cho hay đây là lần đầu tiên nhóm tham gia một cuộc thi có vòng Hackathon lớn như vậy. 5 thành viên đã dành 3 tháng đầu tiên để suy nghĩ về bài toán và giải pháp công nghệ, và hoàn thiện demo trong một tháng cuối.

Sản phẩm áp dụng nhiều công nghệ mới như thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, các thuật học sâu để đọc được các dữ liệu hình ảnh camera, từ đó tự động phát hiện các vi phạm, tai nạn giao thông, điểm đen ùn tắc, dự đoán lưu lượng phương tiện, không chỉ giúp cho người tham gia giao thông dự báo được vấn đề ùn tắc để xây dựng lộ trình cho hợp lý, mà còn giúp cho các cơ quan chức năng có thể điều phối và phân luồng hiệu quả hơn.

"Bài toán của chúng tôi xây dựng trên dự liệu sử dụng hệ thống camera có sẵn. Trong tương lai, chúng tôi mong giải pháp được áp dụng rộng rãi, sẽ có nhiều điểm đặt camera hơn, dữ liệu sẽ được cải thiện và giải pháp sẽ hoàn thiện hơn để mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người sử dụng. Sản phẩm đang được phát triển trên nền tảng web, người dân không cần down app mà vẫn có thể sử dụng được, do đó, chúng tôi kỳ vọng người dân trên mọi miền đất nước hễ tham gia giao thông là có thể nhận được những lợi ích từ công nghệ mà Hệ thống giao thông thông minh mang tới", Tường Vi chia sẻ.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Vòng chung kết và lễ trao giải của cuộc thi đã được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/12, tìm ra 10 ý tưởng và sáng kiến xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Để xem thêm toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, các sản phẩm trong top 20, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.