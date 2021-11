Kỳ thú sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Dân trí Đúng như dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C nên sáng sớm nay (29/11) sương muối phủ trắng khu vực đỉnh núi Fansipan - Sa Pa cao 3.143 m so với mặt biển.

Sương muối xuất hiện tạo nên cảnh sắc kỳ thú, tuy nhiên do cáp treo dịch vụ du lịch Fansipan Sa Pa ngừng hoạt động nên du khách không có điều kiện lên đây "check-in" những bức ảnh mình thích nhất. Dưới đây là một số hình ảnh sương muối phủ trắng khu vực đỉnh núi Fansipan sáng 29/11 do bạn đọc Dân trí cung cấp: Sương muối dày đặc sáng nay 29/11. Tượng tuyết được sáng tạo bởi anh em công nhân đang làm nhiệm vụ bảo vệ và thi công công trình mới trên đỉnh Fansipan. Hình ảnh kỳ thú do sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan Sa Pa sáng nay. Sương muối xuất hiện do trời lạnh, không mưa, nền nhiệt giảm xuống 0 độ C. Sương muối phủ trắng đỉnh núi Fansipan Sa Pa tạo nên phong cảnh kỳ thú. Phạm Ngọc Triển