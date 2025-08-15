Kiểm tra đột xuất quán bún ở Huế bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã

Ngày 15/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết các lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất quán bún vỉa hè tại số 51 đường Nguyễn Huệ đoạn thuộc địa bàn phường, sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây.

Chủ quán là bà T.T.D. (SN 1973) và người phụ giúp tên N.T.B. (SN 1972), cùng trú tại phường An Cựu, thành phố Huế.

Cán bộ UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế làm việc với người bán bún vỉa hè bị tố rửa tô không đảm bảo an toàn vệ sinh (Nguồn: UBND phường Thuận Hóa).

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện dụng cụ ăn uống, đồ chứa, bảo quản thực phẩm, khu vực chế biến, bày bán của quán bà D. chưa đảm bảo vệ sinh.

Các dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản và có nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ quán bún nói trên khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà D. về hành vi vứt rác thải ra vỉa hè, lòng đường trái quy định, đồng thời tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Trước đó, các trang mạng xã hội tại Huế lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán bún vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ, gần cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, có hành vi rửa tô, đũa qua loa, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo nội dung clip được chia sẻ, người phụ nữ này cầm tô, đũa được cho là của khách hàng đã ăn xong, đem đến khu vực có 3 xô nhựa đặt cách nơi bán bún không xa.

Hình ảnh nhân viên quán bún rửa tô bẩn qua loa (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi đổ phần thực phẩm còn dư vào chiếc xô màu xanh, bà này nhúng tô, đũa bẩn trong xô đựng nước màu đỏ kế bên để rửa.

Điều đáng nói, người phụ nữ chỉ rửa tô, đũa sơ qua vài lượt bằng nước lã rồi đem về lại nơi bán bún, tiếp tục sử dụng.

Clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người tỏ ý lo sợ trước cách buôn bán mất vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ hàng bún nói trên.