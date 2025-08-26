Khuyến cáo người dân Hà Nội hạn chế ra đường, theo dõi điểm ngập qua iHanoi

Nước ngập sâu lút bánh xe máy trên đường Lê Hồng Phong, người dân chật vật di chuyển (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dòng người chật vật di chuyển đi làm, đi học buổi sáng. Có người tìm cách quay đầu tìm lối khác an toàn hơn (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội như: Ông Ích Khiêm, Tố Hữu; Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh,... chìm trong biển nước.

Nước ngập sâu ngang đầu gối, kéo dài từ đầu phố Lê Hồng Phong tới Hùng Vương. Theo ghi nhận, hàng chục xe máy phải dắt bộ, nhiều người phải quay đầu tìm lối đi khác.

Trong sáng nay Hà Nội vẫn tiếp diễn mưa lớn, gây ngập sâu và ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố trong giờ cao điểm sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong đêm qua và sáng sớm nay (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/8 đến 3h ngày 26/8 có nơi trên 150mm.

Cụ thể như: Trạm Thường Tín (Hà Nội) 160mm; trạm Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157mm; trạm Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211mm; trạm Đồng Văn (Nghệ An) 190mm; trạm Xuân Khánh (Thanh Hóa) 171mm.

Ngã 3 Ông Ích Khiêm - Lê Hồng Phong gần lối vào Lăng Bác ngập sâu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ô tô tạo sóng trên đường phố Hà Nội sáng 26/8 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự báo trong ngày và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.