Khi nào miền Bắc chấm dứt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày 2/6.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời điểm có nắng nóng gay gắt nhất nằm trong khung 12h-15h, tập trung ở nhiều tỉnh, thành phố Tây Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai...

Tương tự, từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp diễn thời tiết nắng nóng nhưng dễ chịu hơn các địa phương phía bắc. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động 35-37 độ C.

Tại Hà Nội, thời gian có nắng nóng trong ngày duy trì từ 11h đến 18h. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô được dự báo lên tới 38 độ C, người dân sẽ cảm thấy oi bức hơn so với một ngày trước.

Đáng lưu ý, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời khả năng cao hơn 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Người dân hạn chế tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao do nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Theo dự báo, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nóng đến hết ngày 3/6. Ảnh: Nam Anh.

Cơ quan khí tượng dự báo tình trạng nắng nóng duy trì tại Bắc Bộ đến hết ngày 3/6. Sau đó, khu vực bước vào đợt mưa dông mới khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Mưa tập trung ở vùng núi và trung du trong khoảng thời gian chiều tối và đêm, liên tục các ngày 4-8/6.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng kéo dài hết ngày 5/6.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông được dự báo kéo dài từ ngày 3/6 đến 8/6. Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 6 trên cả nước, cơ quan khí tượng cho biết, một tháng tới, bão hoặc áp thấp nhiệt đới khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Tại miền Bắc, nắng nóng còn xảy ra trong những ngày đầu tháng 6, sau đó cường độ tạm thời suy giảm và gia tăng trở lại vào giữa tháng.

Nhiệt độ trung bình trong nửa cuối tháng 6 tại khu vực cũng có xu hướng cao hơn trung bình 0,5-1 độ C. Giai đoạn này, người dân Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng phải trải qua nhiều ngày có nắng nóng với số lượng ở mức cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm.