Khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022), sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Phan Anh).

Trước đó, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2022), Bộ Công an ban hành kế hoạch xây dựng tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Trong Công an nhân dân, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được coi là hai trong số các lực lượng gần dân nhất. Việc xây dựng, tôn vinh hình tượng của hai lực lượng trên mang thông điệp, ý nghĩa sâu sắc, nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân thủ đô luôn chấp hành tốt an toàn giao thông; phòng ngừa và nêu cao tinh thần phòng cháy, chữa cháy.

Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ". (Ảnh: Phan Anh).

Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" được đặt tại phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (cạnh Công viên Thống Nhất), gần gũi với người dân thành phố, có không gian phù hợp, là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ, chiến sỹ công an, đồng thời cũng là địa điểm sinh hoạt cộng đồng của nhân dân thành phố và nhân dân cả nước, cũng như du khách quốc tế khi đến với thủ đô Hà Nội...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, qua đó giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nâng cao ý thức cho nhân dân luôn chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Sau hơn một năm triển khai, công trình tượng đài được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phan Anh).

Nghi lễ cắt băng khánh thành tượng đài được Bộ trưởng Công an, Bí thư Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ, ngành cơ quan thực hiện ngay sau đó.