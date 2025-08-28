Khẩn trương xác minh đất để bồi thường cho 17 hộ ven rạch Xuyên Tâm ở TPHCM

Ngày 28/8, liên quan vụ 17 hộ dân mua nhà bằng giấy tờ tay bị giải tỏa phục vụ cải tạo rạch Xuyên Tâm (gói thầu XL3), hoang mang chưa rõ phương án bồi thường thế nào, lãnh đạo phường An Nhơn đã có những chia sẻ về vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường An Nhơn (TPHCM), cho biết, Hội đồng bồi thường đang thẩm định hồ sơ để ra phương án bồi thường cho 17 hộ này.

Khu dân cư kế bên Đại học Văn Lang đang còn 17 hộ chờ giải tỏa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Chủ tịch UBND phường An Nhơn, 17 hộ dân này mua nhà, đất bằng giấy tờ tay, bây giờ cần phải xác minh giấy tờ gốc, gồm giấy chứng nhận sử dụng đất ban đầu và các giấy tờ mua bán tay, giữa người chủ sử dụng đất và những người mua bán.

“Hồ sơ mua bán này rất phức tạp nên phường đang phối hợp các đơn vị thẩm định hồ sơ, nguồn gốc, quá trình tạo lập mua bán và xác nhận của chủ đất cũ. Đến nay, chúng tôi cơ bản đã xác minh nguồn gốc đất của những hộ này đã gần xong. Khi nào xong, phường sẽ thực hiện chi trả bồi thường cho 17 hộ theo quy định”, ông Anh nói.

Lãnh đạo phường cho biết, nhà đất mua bán bằng giấy tờ tay rất phức tạp, địa phương phải xác định họ mua bán nhà thời điểm trước hay sau năm 2014. Người dân phải chờ một thời gian để phường phối hợp các đơn vị thẩm định, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, chế độ chính sách. Phường đang cố gắng làm xong sớm nhất có thể.

Ông Sanh đang đứng trước căn nhà dựng tạm của mình ven rạch Xuyên Tâm (Ảnh: An Huy).

Trước đó, 17 hộ dân sống ven rạch Xuyên Tâm (phường An Nhơn) có nhà bị giải tỏa, hoang mang vì sát ngày bàn giao mặt bằng thi công dự án nhưng họ chưa rõ được bồi thường thế nào.

Những người này đa phần từ nơi khác đến đây mua đất bằng giấy tờ tay, sau đó dựng nhà tạm và ở trên dưới 10 năm qua. Họ mong thành phố quan tâm, hỗ trợ, sớm bồi thường để tìm một chỗ ở mới, ổn định cuộc sống và cho con cái đi học.

Điển hình, ông Huỳnh Sanh (74 tuổi) đến mua mảnh đất rộng hơn 432m2 ven rạch Xuyên Tâm vào năm 2010. Vì đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, ông chỉ dựng căn nhà tạm bằng vách gỗ, mái tôn để ở cùng gia đình.

Đến nay, gần 300m2 đất của ông thuộc diện giải tỏa để làm dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. “Tôi và thành phố đã thống nhất được phương án bồi thường. Tuy nhiên, thành phố hứa hẹn nhiều lần, đến nay người dân vẫn chờ đợi” ông Sanh nói.