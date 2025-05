Khắc phục xong sự cố sụt lún đường dẫn cầu Tăng Long ở TPHCM

Sáng 20/5, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đơn vị thi công đã khắc phục xong tình trạng sụt lún đường dẫn cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai, TP Thủ Đức (TPHCM).

Diện tích mặt đường sụt lún hơn 40m² đã được dỡ bỏ lớp nhựa cũ và thảm lại bằng bê tông nhựa. Đối với một số vết nứt tại khe co giãn, do không ảnh hưởng đến kết cấu cầu, đơn vị thi công đã cắt bỏ các mảng bê tông dư thừa và trám lại bằng phẳng nhằm đảm bảo mỹ quan.

Vị trí sụt lún đã được thảm lại thảm bê tông nhựa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, người dân phản ánh cầu Tăng Long mới đưa vào sử dụng hơn 2 tháng nhưng mặt đường dẫn lên cầu đã bị sụt lún, tạo rãnh sâu khoảng 10cm. Việc sụt lún khiến phương tiện qua khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) nhận định nguyên nhân sụt lún mặt đường là do chỉ mới hoàn thành một nhánh cầu.

Quá trình khai thác tạm, xe có tải trọng lớn đã khiến nền đá cấp phối bị dịch chuyển về phía taluy phải, gây ra hiện tượng hằn lún cục bộ. Phía làn đường có tường chắn bê tông (bên trái) không ghi nhận hiện tượng tương tự.

Diện tích sụt lún đường dẫn cầu hơn 40m² đã được đơn vị thi công khắc phục (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với các vết nứt bê tông, đơn vị chuyên môn xác định đây là vết nứt cục bộ tại mặt ngoài khe co giãn, hình thành do lớp bê tông dày khoảng 3cm bị co ngót, nguyên nhân từ việc ghép ván khuôn không kín. Các vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.

Ban Giao thông đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sụt lún bằng cách cào bóc lớp bê tông nhựa bị hằn lún, kiểm tra nền đá cấp phối bên dưới, bù lại phần đá bị xô lệch và thảm lại bằng bê tông nhựa.