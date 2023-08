Kết quả giám định xe Honda mang biển 38F-8888 hé lộ điều gì?

Số khung, số máy nguyên thủy

Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo kết quả giám định xe máy mang biển số 38F-8888 theo yêu cầu của ông Hà Huy Khang - người đứng tên chủ hữu phương tiện. Đây là chiếc xe mà ông Khang đã tặng cho anh N.X.T. (làm việc tại TPHCM) từ năm 2008.

Anh T. trước đó đăng tải thông tin cho rằng bản thân mới là chính chủ sở hữu biển số 38F8-8888 sau khi anh L.H.Đ. (trú Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream, đời 2003, cùng biển số 38F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng. Sự việc đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Kết quả giám định thể hiện xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Dream II, sơn màu nâu, mang biển kiểm soát 38F-8888 đang đứng tên chủ sở hữu là ông Hà Huy Khang (trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Vị trí đóng số khung không phát hiện có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, phát hiện hàng chữ, số: RLHHA08093Y507845. Số khung này được xác định nguyên thủy.

Còn tại vị trí số máy cũng không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, phát hiện hàng chữ, số HA08E-0507884 là số máy nguyên thủy.

Sau khi giám định xong, cơ quan chức năng đã hoàn trả lại phương tiện trên cho chủ nhân.

Số khung, số máy giúp ích gì?

Số khung, số máy là một dãy số quan trọng giúp cơ quan chức năng và người dùng xác định rõ được nguồn gốc và xuất xứ của phương tiện để làm các thủ tục về giấy tờ pháp lý.

Với nhà sản xuất, dãy số giúp kiểm tra, đối chiếu giữa các phụ tùng; các đại lý thường dựa vào dãy số đó để xác định dòng xe, năm sản xuất, phục vụ việc sửa chữa và bảo dưỡng cho khách hàng.

Số khung còn được gọi là số Vin (viết tắt của Vehicle Identification Number), một chuỗi seri gồm các số từ 0 đến 9 và các ký tự từ A đến Z. Song, không có các chữ cái I, O, Q vì dễ nhầm lẫn với số.

Số khung trên một xe máy có tối đa 17 ký tự, được đục trên khung xe, không có khoảng cách giữa các con số. Dãy ký tự này được đục, khắc lên xe nên khó có thể tẩy xóa.

Những tình huống pháp lý trong vụ biển số 38F-8888

Theo luật sư Trần Đình Lợi, thuộc Đoàn luật sư Hà Tĩnh, sự xuất hiện hai chiếc xe cùng mang biển số 38F-8888 có thể dẫn đến khả năng một là có xe bị đục lại số khung, số máy hoặc có người đã làm, sử dụng hồ sơ, giấy tờ xe giả.

Trường hợp nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy có hành vi đục lại số khung, số máy, làm giả hồ sơ giấy tờ xe, cá nhân vi phạm bị xử lý theo khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ.

Theo đó, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi trên.

Trong trường hợp giao dịch xe bị thay đổi số khung, số máy, giả mạo hồ sơ đăng ký xe, mà người mua không biết thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Song, nếu người bán, khi có hành vi đục lại số khung, số máy, làm giả hồ sơ giấy tờ xe để bán cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tùy theo mức độ vi phạm, người phạm tội bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng tháng 7 vừa qua, anh L.H.Đ. (trú Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream, đời 2003, biển số 38F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng.

Thông tin này được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm. Sự việc trở nên xôn xao hơn khi mới đây, anh N.X.T. (làm việc tại TPHCM) đăng tải thông tin cho rằng bản thân mới là chính chủ sở hữu biển số 38F8-8888.

Để chứng minh, anh T. gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38F8-8888 đang được người thân sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cấp vào tháng 3/2014. Trong đó thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003.

Sự việc này gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi giấy đăng ký xe Honda Super Dream, đời 2003, biển số 38F8-8888 của anh L.H.Đ. do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8/5/2023. Trong đó thể hiện số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh T. được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.

Trong cuộc họp vào chiều 9/8, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ vụ việc hi hữu trên; báo cáo kết quả vào thời gian sớm nhất.