Miền Bắc hửng nắng, 2 miền Trung - Nam mưa dông kéo dài

Chiều và tối 20/5, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào kèm dông, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trên 80mm tập trung tại các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk Lăk, Bình Dương…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 20/5 đến ngày 21/5, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa lớn trên 80mm, tập trung vào chiều và tối.

Chiều tối 21/5, mưa cũng nhiều khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 10-20mm. Chỉ một số nơi mưa trên 40mm.

Trong khi đó, miền Bắc hửng nắng sau đợt mưa dông rải rác. Ngày 21/5, thời tiết khu vực tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C. Tình trạng trên kéo dài hai ngày, sau đó khu vực có thể bước vào đợt mưa diện rộng mới kể từ ngày 23/5.

Nam Bộ khả năng tái diễn tình trạng mưa lớn trong chiều tối 21/5, gây nguy cơ ngập lụt đô thị (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 21/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối 21/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Nam Bộ: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.