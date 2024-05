Vụ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người ở Hà Nội: Thống nhất phương án xử lý

Ngày 20/5, thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House cho biết nhãn hàng đã thống nhất phương án xử lý với gia đình nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) trong vụ tấm kính tại The Coffee House Thái Hà vỡ, rơi trúng người chị này.

"Gia đình chị Lý ghi nhận lời xin lỗi và thiện chí giải quyết để đạt được giải pháp thỏa đáng. Đến nay, 2 bên đã hoàn tất trao đổi, thống nhất được phương án giải quyết", The Coffee House cho biết nhưng không thông tin chi tiết về phương án giải quyết.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: T.Đ.).

Đồng thời, phía The Coffee House cho biết để đảm bảo an toàn sau sự cố, nhãn hàng đã yêu cầu tòa nhà Việt Tower bảo trì gia cố tất cả các vách tường kính bao quanh khu vực cho The Coffee House thuê, cũng như tăng cường tiêu chuẩn và tần suất kiểm tra, bảo trì cơ sở hạ tầng với các cửa hàng còn lại trong hệ thống.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, người nhà bác sĩ Lý cũng xác nhận đã thống nhất được phương án giải quyết vụ việc với phía The Coffee House.

Chi tiết về phương án giải quyết, theo người nhà bác sĩ Lý, là bảo mật, không được tiết lộ.

Trước đó, tối 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý bị tấm kính cường lực tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) rơi vào người dẫn tới đa chấn thương, liệt nửa người. Nữ bác sĩ hiện được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thông tin về sự việc, The Coffee House cho biết sự cố khiến 7 người (4 nhân viên, 3 khách hàng) bị thương phải vào viện, trong đó 6 người đã ra viện và được quán chi trả toàn bộ viện phí đợt đầu.