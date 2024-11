Kết luận sự cố khiến máy bay về Nội Bài bung mặt nạ oxy khẩn cấp

Cục Hàng không đã ban hành kết luận điều tra sự cố làm kích hoạt hệ thống mặt nạ oxy trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air từ Cam Ranh đi Hà Nội hôm 22/8.

Theo kết luận, chuyến bay VN776 (phục vụ bằng máy bay A321) khởi hành từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đi Nội Bài (Hà Nội). Trong khi lấy độ cao, máy bay xuất hiện tình trạng giảm áp suất khoang khách bất thường.

Tổ lái đã thực hiện giảm độ cao khẩn cấp, hệ thống mặt nạ oxy khẩn cấp cho tổ bay và hành khách được kích hoạt.

Hành khách được yêu cầu đeo mặt nạ dưỡng khí sau khi xảy ra sự cố giảm áp (Ảnh: Hành khách cung cấp).

Sau khi tàu bay ổn định, tổ lái quyết định quay lại sân bay khởi hành để khắc phục hỏng hóc.

Hội đồng đánh giá rủi ro của Cục Hàng không Việt Nam đã phân tích và quyết định hạ cấp độ nghiêm trọng của sự cố chuyến bay VN776 từ mức B (sự cố nghiêm trọng theo đánh giá sơ bộ ban đầu) xuống mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao).

Trước đó, vụ việc máy bay nước ngoài tông gãy cột đèn tại Tân Sơn Nhất hồi tháng 7 cũng được Hội đồng đánh giá lại là sự cố mức C thay vì mức B như nhận định ban đầu.

Trong tháng 10, Cục Hàng không không ghi nhận các sự cố mức A, B, C; chỉ ghi nhận 7 sự cố mức D (mức nguy cơ uy hiếp an toàn), giảm 1 sự cố so với tháng 9.

Thống kê cả 10 tháng đầu năm 2024, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 205 báo cáo an toàn bắt buộc, 3 sự cố mức C (trong đó 2 sự cố mức C được hạ cấp từ mức B) và 68 sự cố mức D.

Trong đó, 43 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 3 sự cố do chim va đập máy bay; 21 sự cố do con người; 1 sự cố do máy bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác và 1 sự cố do thời tiết.

Trong tháng 10, hệ thống sân bay của Việt Nam phục vụ 9,6 triệu khách, giảm 0,3% so với tháng 9. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,7 triệu khách, tăng 1,8% so với tháng trước; khách nội địa đạt 5,9 triệu khách, giảm 1,5% so với tháng trước.