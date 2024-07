Cục Hàng không yêu cầu xử lý đèn laser, flycam đe dọa an toàn bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các sân bay và cảng vụ hàng không về việc bảo đảm an toàn khai thác bay.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn khai thác, Cục yêu cầu các sân bay kiểm soát chặt tải trọng máy bay; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng mất an toàn khai thác do máy bay khai thác vượt quá tải trọng cho phép.

Sân bay cũng phải phối hợp với địa phương trong việc quản lý chướng ngại vật lân cận sân bay, bảo đảo đảm an toàn khai thác theo quy định.

Các cảng vụ hàng không định kỳ họp và có ý kiến yêu cầu tổ an toàn đường cất hạ cánh thống kê sự cố liên quan đến việc chiếu đèn laser, thả diều, vật thể bay không người lái (flycam) uy hiếp an toàn bay, làm cơ sở đề nghị địa phương hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến và xử lý vi phạm.

Thời gian vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành việc thẩm định và chấp thuận toàn bộ Tài liệu khai thác sân bay của các cảng hàng không tại Việt Nam.

Theo đó, các nội dung liên quan đến sức chịu tải của kết cấu hạ tầng sân bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và bản đồ chướng ngại vật hàng không đã được công bố tin tức hàng không theo quy định.

Ngoài ra, với một số sân bay có đường băng đã xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn khai thác, Cục Hàng không đã chấp thuận tải trọng tàu bay khai thác cụ thể trong tài liệu khai thác sân bay làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.