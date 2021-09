Kè trăm tỷ bờ sông Hoài sụt lún, đe dọa phố cổ Hội An

Dân trí Một đoạn thuộc tuyến kè ven sông Hoài bảo vệ khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sụt lún nghiêm trọng. Người dân có nhà ở sát bờ sông vô cùng lo lắng.

Tuyến kè ven sông Hoài bảo vệ khu phố cổ Hội An, Quảng Nam bị sụt lún nghiêm trọng.

Sau đợt mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, người dân phát hiện tuyến kè ven bờ sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) sụt thành hố sâu.

Tuyến kè ở khu vực trung tâm phố cổ này đang có dấu hiệu sạt lở nặng thêm khi những ngày qua trời liên tục đổ mưa lớn.

Bờ kè sông Hoài đoạn qua trung tâm phố cổ Hội An được đầu tư trên 135 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng hơn 4 năm.

Vị trí sụt lún nằm ngay phía sau nhà số 11 Bạch Đằng, chỉ còn cách vách của ngôi nhà này chừng vài bước chân. Đoạn bị sụt lún có chiều dài khoảng 6m, rộng 2m, tạo thành một hố sâu Nhiều mảng bê tông bị bung rời, đá lát mặt kè vỡ toác, lổn nhổn.

Vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân vài bước chân, có dấu hiệu sạt lở nặng thêm khi mưa to liên tục những ngày này.

Để cảnh báo nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là các tiểu thương ở chợ Hội An, nơi chỉ cách đoạn kè sụt lún 10m, qua lại khu vực này, chính quyền địa phương đã cho giăng dây xung quanh khu vực sụt lún.

Người dân sống ven sông Hoài bất an, lo ngại khi mùa mưa bão cận kề.

"Ngay khi phát hiện kè sau nhà mình bị sụt lún, tôi đã báo với UBND phường Minh An. Nếu tình trạng sụt lún kéo dài, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần thì sẽ rất nguy hiểm cho các hộ dân ngụ cư ven tuyến kè", một người dân sinh sống gần đoạn kè bị sụt lún chia sẻ.

Theo ghi nhận, ngoài điểm sụt lún nghiêm trọng trên, có đến 7-8 vị trí khác trên tuyến kè có dấu hiệu lún, nền gạch sụp xuống, đọng nước sau mưa.

Ngoài điểm sạt lở trên còn có nhiều vị trí có dấu hiệu sụt lún.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An cho biết, trước mắt, UBND thành phố quyết định chi một tỷ đồng để khắc phục sự cố trên bằng cách lót vải địa, đổ cát bù.

"Đây là điểm sụt lún thứ 2 xuất hiện trên tuyến kè này kể từ cuối năm 2020. Nguyên nhân sụt lún là do các mí đường cống và kè lớp trên không ăn khớp với nhau, khiến cát bên trong bị rút ra ngoài", ông Sơn nói.

Được biết, dự án kè bảo vệ phố cổ Hội An (từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam) được khởi công tháng 11/2015 và đưa vào sử dụng tháng 3/2017 với chiều dài gần 780 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 135 tỷ đồng. Bờ kè nhằm phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ cũng như tính mạng, tài sản nhân dân và phục vụ du khách tham quan phố cổ. Trước đây, khi dịch chưa bùng phát, mỗi ngày có hàng ngàn du khách tản bộ trên bờ kè ngắm cảnh sông Hoài và phố cổ.

Ngô Linh